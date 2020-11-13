葛咸獎提名公布　「黑豹」Chadwick死後爭影帝

《第30屆葛咸電影頒獎禮》將於來年1月11日於紐約舉行，而提名名單公布。今年8月因大腸癌併發症離世的《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman獲提名，他憑遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）角逐影帝寶座！

在片中飾演爵士樂手的Chadwick將與《The Nest》的英國男星祖狄羅（Jude Law）等爭影帝。早前已有消息指《藍》的發行商Netflix睇好Chadwick有機會憑影片獲影帝提名，有指Netflix將會為Chadwick在各大雜誌大賣廣告，推薦他提名奧斯卡以及金球獎最佳男主角。

至於影后提名方面，奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）憑中國女導演趙婷（Chloe Zhao）執導的《Nomadland》提名最佳女主角。而73歲韓國著名女星尹汝貞憑電影《Minari》亦獲女主角提名。

而獲最多提名就是電影《First Cow》，共獲最佳電影、劇本等4項提名。其中香港出世的澳洲籍華人男星Orion Lee憑影片角色提名最突破性男演員。