【玄之又玄】Black Friday！燒鼠尾草驅黑氣

減薪、失業、蝕本、執笠……對好多人嚟講，2020係倒楣嘅一年，而11月13日更是著名的黑色星期五，相信黑仔王會更加擔心，未知噩運會否「雙倍奉上」……

其實黑色星期五與不祥掀上關係是源於西方宗教與事故：有指耶穌遭門徒猶大出賣那天是星期五，而猶大是最後晚餐的第13位客人；也有指法國國王腓力四世於1307年10月13日下令屠殺聖殿騎士團成員，而那天正是星期五……正因如此，歷史上有不少人都對此甚為避忌。

不希望自己有頭頭碰着黑嘅一天，就要學懂如何趨吉避凶，燃點鼠尾草就係歐美人士常用招數。根據西方能量學說，人在疲倦或情緒低落時會釋放出負能量，這些能量會停留在室內空間，進一步影響人的情緒，而具鎮靜作用嘅鼠尾草，能把負能量驅走，只要點燃一小束，讓煙霧傳遍屋內每個角落，就可以潔淨空間，所以很多外國人在新屋入伙前，會利用鼠尾草煙熏新屋。對於戾氣重或經常有人死亡嘅地點，更可將鼠尾草切碎燃燒，同樣能發揮驅除黑氣的作用。另外，點燃鼠尾草煙熏自己的身體，也可達到平靜心情的效果。