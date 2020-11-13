中醫指從懷孕到生產是一個耗氣傷血、耗損腎氣的過程，產後腎虛及腎氣不足，容易導致出斑。(客戶提供)

【特約報道】懷孕時因賀爾蒙轉變、黑色素增加而出斑，這種斑可以透過做美白雷射來減淡。但有種斑，靠打斑是無法根治，就算打完斑，色斑很快再於同一位置浮現，那就是因腎虛而出的斑。

中醫認為色斑的成因可分三類，包括肝氣鬱結型、脾虛濕阻型和腎虛虧損型。五行學說，腎屬水，五色中屬黑色。中醫指腎負責體內水分的代謝，腎氣不足會使氣血運行停滯和水分滯留，影響排毒能力，誘生毒素。一旦毒素積聚，腎之本色（黑色）則泛於顏面──眼周發黑浮腫，臉頰則出色斑。腎虛虧損型，其色斑主要以鼻為中心，對稱分布於面部，顏色呈灰黑或灰暗色。

中醫指，從懷孕到生產是一個耗氣傷血、耗損腎氣的過程；加上產後睡眠不足，虛火上浮，灼傷陰液，進一步損害腎氣。腎為先天之本，產後腎虛及腎氣不足，會導致脫髮、易倦及精力不足，外表特別衰老，這就是所謂「有諸內必形於外」。除了懷孕，喜愛冰品、常穿背心短褲的女生，也易有腎虛，同樣會有出斑的情況。由於這些色斑並非因曬後黑色素積聚而形成，所以塗淡斑護膚品往往治標不治本，色斑很快再於同一位置浮現。

腎氣虛而導致出斑，我們能透過食療調補過來。中秋過後，栗子當造。栗子有「腎之果」之稱，味甘、性溫，入脾、胃、腎等三經，有壯腰補腎、養胃健脾、強筋骨、活血止血的功效。唐代醫藥學家孫思邈指：「栗子，腎之果也，腎病宜食之。」《本草綱目》則記載，「治腎虛，腰腳無力，以袋盛生栗懸乾，每日吃十餘顆，次吃豬腎粥助之，久必強健」。說明了栗子對腎虛有良好療效，功效可媲美人參、黃芪、當歸。因腎氣不足而氣血運行停滯和水分滯留肥腫的人士，很適合以栗子進補。西醫營養學亦指出，栗子富含抗老化的維他命E，營養豐富又健康。不過栗子較難消化，亦容易形成滯氣，所以最好在兩餐之間將栗子當成零食，每次食六至八粒；或飲用AK安康的「壯健補黑粉」，由複合補腎食材如黑芝麻、黑豆、黑木耳、黑棗等調配，每天即沖即喝一杯，能強腎益精。

外國素來沒有補身概念，就算產後也很快回復正常生活，東方人普遍比外國人外表年輕，食療進補佔很大功勞。只要增強體質，固本培元，調理好體內陰陽、氣、血、精、津等不足，維護臟腑健康，就能暢順地生化氣血，回復白滑無斑肌膚。

壯健補黑粉：由多種黑色食材包括何首烏及黑豆等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。