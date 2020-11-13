秀智甜攬南柱赫谷收視　韓韶禧爭APAN女新人

韓星秀智與南柱赫合演的新劇《Start-Up：我的新創時代》今日公開新劇照，秀智與祖母及南柱赫到海邊度假，秀智與南柱赫更甜蜜擁抱，希望進一步刺激收視！而將於本月28日舉行的韓國《2020 APAN STAR AWARDS》今日公布部分獎項的候選名單。

男子優秀演技獎的入圍男星包括《青春紀錄》朴寶劍、《夫妻的世界》朴海俊、《Alice》周元、《便利店新星》池昌旭、《你喜歡布拉姆斯嗎?》金旻載。女子優秀演技獎入圍名單包括《便利店新星》金裕貞、《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《一起吃晚餐嗎？》徐智慧、《浪漫醫生金師傅2》李成景、《你喜歡布拉姆斯嗎?》朴恩斌。而李在旭、安普賢、安孝燮、李學周、金多美與韓韶禧等則有份角逐男女新人獎。

此外，《愛的迫降》將與《雖然是精神病但沒關係》、《梨泰院Class》、《機智醫生生活》及《山茶花開時》一起競逐最佳電視劇，之前熱播的話題劇《夫妻的世界》反而未有入圍。至於將於當晚頒發的全晚最高榮譽大獎及最優秀獎則於稍後公布候選名單，但估計入圍者會有合作《山茶花開時》的孔孝真與姜河那、《愛的迫降》玄彬與孫藝珍、《夫妻的世界》金喜愛，以及《梨泰院Class》朴敘俊等。