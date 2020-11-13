今年聖誕冇戲睇！《神奇女俠2》湯漢斯新作改網上播

多部荷里活大片在疫情下陸續撤檔，原定於聖誕日上映的DC年度超級英雄大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），近日亦盛傳考慮押後來年上映或於自家串流影視平台播映！

據消息人士指發行《神》的華納兄弟高層目前正考慮兩個方案，就是將影片押後至來年暑假上映或繼續於今年聖誕日上映然後於1月初放在自家影視平台HBO Max繼續收費播映。查實今次已非《神》首次撤檔，影片映期本為去年11月，但電影公司為了更有利的暑假檔期，決定延至今年6月上映，惟因疫情爆發，再押後至8月14日上映，後來改至10月2日上映，最終改完再改定於12月25日上映。

除了《神奇女俠1984》有機會「變陣」之外，奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）被視為「衝奧」的新作《結叛同行》（News of the World）亦原家聖誕日北美等地包括香港上映，不過近日有傳影片已被Netflix「買起」，放棄戲院上映直接於網上播映！若屬實，今次將會是湯漢斯連續第2部作品放棄戲院上映，前作《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）原定7月上映，但最終改於串流影視平台Apple TV+播映。