東華三院150周年誌慶活動—「幸福‧森林」藝術聯展啟動禮

【營業資訊】東華三院服務香港一個半世紀，一直堅守服務社會的使命及承諾，藝術便是其中一種主要媒介，更是不少服務使用者的共通語言。適逢150周年誌慶，該院特意邀請不同的服務對象包括長者、青少年、幼兒，以及弱能人士創作藝術作品，合力籌辦以「幸福‧森林」為主題的藝術聯合展覽，透過藝術展覽讓公眾走進作者的內心世界，並於疫情困擾的社會氛圍下共同反思和尋找快樂。

東華三院150周年誌慶活動—「幸福‧森林」藝術聯展啟動禮於11月11日假賽馬會創意藝術中心順利舉行。典禮邀得康樂及文化事務署署長劉明光太平紳士蒞臨主禮，東華三院主席文頴怡小姐、東華三院董事局成員以及一眾嘉賓亦親臨出席支持。

東華三院主席文頴怡小姐於典禮上致辭時表示，東華三院舉辦「幸福‧森林」藝術聯展，當中有不同寓意。東華三院作為香港最歷史悠久的慈善團體，多年來積極推動藝術發展，是次展覽展出的藝術作品由不同的服務對象包括與幼兒、青少年、殘疾人士及長者等合力創作，就好比青葱的森林，孕育不同的樹木。文頴怡主席補充，東華三院屬下服務就如「幸福森林」，為香港市民帶來幸福和希望，讓各世代茁壯成長。該院希望透過匯集各個服務範疇的藝術家力量，發揮無窮創意，除見證東華三院服務香港社會150周年的里程碑外，亦為香港人注入正能量。

東華三院150周年誌慶活動—「幸福‧森林」藝術聯展日期為2020 年11月11至15日，於九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心舉行。展覽內容除包括由不同服務對象創作的藝術品（包括平面及立體創作等）外，亦設有多元媒界媒體藝術互動區，和工作坊讓公眾人士自製藝術品參與其中。是次藝術聯展免費開放，歡迎公眾參觀。如有查詢，請致電 2803 2351 或瀏覽 www.facebook.com/Happyforest150/。