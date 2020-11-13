醇厚Spirits新登場

除了葡萄酒，香港人對烈酒也很有興趣，早幾年本地流行威士忌，近年則氈酒大熱，老友記則對X.O.或V.S.O.P.情有獨鍾，近日不同的烈酒品牌都有新動向，如蘇格蘭威士忌Aberlour早前就在國際烈酒競賽獲得獎項，有些品牌推全新出品或正式登入香港市場，部分則有特別設計的限量紀念版，讓大家慢慢摸住酒杯底品味。

原酒入瓶

蘇格蘭Highland Park推出全新Cask Strength Release No.1，這款佳釀是加入不同年份威士忌，再以美國雪莉橡木桶釀製而成，直接從木桶中提取的威士忌原酒，在酒桶陳釀後沒有加水稀釋，酒精度高達63.3%。酒體帶天然亮金色，先聞到石楠蜜香和鮮磨肉荳蔻的香氣，入口有太妃糖、煙熏木和柑桔味道，Aftertaste有泥媒煙熏氣息。

系列最終回

The Macallan推出的The Macallan Edition No. 6，是品牌The Macallan Edition Series的最終回，以歌頌蘇格蘭斯佩河（River Spey）的根源及四周自然風景為題。使用美國和歐洲雪莉橡木桶釀製，帶鮮果、肉荳蔻、焦糖香氣，入口有橡木、熟梅和肉桂的氣息，最後有朱古力和烤燕麥的餘韻，相當平易近人。

鹹香煙熏

蘇格蘭品牌Ardbeg推出Wee Beastie威士忌，這瓶被喻為小野獸的單一麥芽威士忌，以波本和雪莉桶陳釀5年，被指是品牌煙熏味最濃的出品，酒體混合新鮮黑胡椒粉、蜜汁火腿、香草、土耳其咖啡和藍松樹脂的氣息，入口相當有爆炸力，可以嘗到朱古力、焦油，雜酚油和煙熏煙肉等味道。餘韻帶點點鹹肉和軟糖的風格，相當有趣。

周年別注版

軒尼詩X.O.因應150周年，和著名建築大師Frank Gehry合作，推出周年別注酒瓶，瓶身為24K鍍金青銅皺紋外殼飾面，在燈光下會反射出如河水流動的光線，放在半透明玻璃的座上，除了加強視覺效果，感覺還特別矜貴。每瓶大師紀念版珍藏酒瓶勻有編號和Frank Gehry的簽名，放在瓦楞紙禮盒內，感覺很懷舊。另外大師還設計了X.O.限量版禮盒，金色玻璃瓶同樣經典，任君選擇。

粉紅氈到港

早年於英國推出的Gordon's Premium Pink Distilled Gin，最近終於登陸香港，於11月初正式在指定的地方發售。這款氈酒來自1880年代的傳統配方，以水果製作，入口有覆盆子、士多啤梨和紅醋栗等口味。無論加湯力水、蘇打水或調配成雞尾酒，入口酸甜而有果香，粉紅色系必定迷到女士們的心。

滲出蛋糕香

威士忌品牌Glenmorangie全新推出命名為蛋糕物語A Tale of Cake的蘇格蘭單一麥芽威士忌，這瓶威士忌以創作總監Dr Bill Lumsden個人對蛋糕的回憶作靈感，將單一麥芽威士忌放在匈牙利托卡伊貴腐甜酒桶內陳釀。最初會聞到熱情果、桃、啤梨、杧果的香味，之後便是烤麵包、橡樹汁的鹹香，最後還有蜂巢、香草、杏仁等氣息。入口有甜甜的糖果味，帶蜂蜜、白朱古力、杏桃、杏仁、香草與啤梨，當中的酸橙和薄荷又平衡了甜味，品牌建議用來配蛋糕最好。

配炒栗子品味

蘇格蘭品牌Johnnie Walker今個月新推出的John Walker & Sons XR 21，以John Walker孫仔Alexander Walker二世的生活和手寫筆記作靈感，選用稀有穀物和年份在21年以上的麥芽威士忌調配，其中更有在1811年建於格拉斯哥市（Glasgow）的失傳蒸餾釀酒廠Port Dundas的絕版威士忌。質感如忌廉般幼滑，煙熏味中又有蜂蜜的香甜，輕呷感受到柑橘皮、成熟熱帶水果和焦糖、煙草和葡萄乾的味道之中，餘韻悠長。除了淨飲品嘗，品牌還建議配地道小食炒栗子，兩者是絕配呢！