日漫改編真人版電影　你又睇過邊套？

日本賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上月在當地公映後，票房勢如破竹，有電影公司有意開拍真人版電影，估計再掀熱潮。其實過往不少日本漫畫改編成真人版電影，都創下高票房及掀起話題，甚至成為電影的經典作。

《浪客劍心》

日本漫畫家和月伸宏的原作漫畫《浪客劍心》，於1994年至1999年於少年JUMP周刊連載，曾被改編為電視動畫。2017年11月，因作者因持有兒童色情物品遭法辦，集英社將此作品休載，直至2018年4月才宣布重新恢復連載。系列漫畫的發行量超過了6,000萬本。

日本華納兄弟公司於2011年決定製作真人版電影三部曲，由大友啟史執導，佐藤健飾演浪客劍心，武井咲、蒼井優、江口洋介、福山雅治、藤原龍也等主演。三部曲《浪客劍心》、《浪客劍心 京都大火篇》、《浪客劍心 傳說落幕篇》分別於2012年與2014上映。故事以1969年明治維新初期為背景，幕府政權被推翻後，名重一時的劊子手拔刀齋立下不殺人的誓言，他隱姓埋名改名緋村劍心（佐藤健飾），佩戴逆刃刀開展了其浪人的生涯。十年後因緣際會下重出江湖。前兩集口碑不俗，但第3集則劣評。但三片在票房均大賣，為拍大結局注下強心針。

大結局《浪客劍心 最終章 The Final／The Beginning》，以漫畫的「人誅篇」、「追憶篇」為原作改編，分兩集上映，原定今年7月及8月在日本開畫，但受到疫情影響，延至2021年上映。故事除了原班演員演出，會加入新角色，雪代緣由新田真劍佑飾演，有村架純飾演他的姊姊雪代巴。

《銀魂》

日本漫畫家空知英秋的少年漫畫作品《銀魂》，是一套科幻時代劇為題材的搞笑漫畫，總銷量高達6,000萬本，電影公司看中商機，於2017年拍成真人版電影，改編自原作漫畫的「紅櫻篇」，講述萬事屋三人組坂田銀時、志村新八與神樂追尋神秘妖刀「紅櫻」，結果捲入一場陰謀之中。由福田雄一導演，小栗旬飾演主角坂田銀時，參與演員更是星光熠熠，有菅田將暉（飾演志村新八）、橋本環奈（飾演神樂）、柳樂優彌（飾演土方十四郎）、吉澤亮（飾演沖田總悟）、長澤正美（飾演志村妙）等。電影票房大收後，電影公司開拍續集《銀魂2：規矩是為了被打破而存在的》，於2018年8月在日本上映，加入三浦春馬等演員，票房一樣大賣。

《進擊的巨人》

《進擊的巨人》由日本漫畫家諫山創原著，2009年10月開連載，在日本累積發行量超過8,600萬本，海外突破1,200萬本。東寶電影公司於2011年宣布開拍真人版，但導演出現易角，由《告白》導演中島哲也改由樋口真嗣執導，三浦春馬與長谷川博己、水原希子合演，2015年在日本上映，共分兩集，後篇名為《進擊的巨人2：世界終結》。

故事講述巨人襲擊人類世界，把人類當作食糧般狩獵，人類為了生命放棄外面世界的自由，築起巨大城牆防止巨人侵略，然而和平沒有長久維持，一群更高大的巨人毀壞了城牆，於是，人類惟有跟巨人展開殊死大戰。電影上映後惡評不絕，觀眾狠批特技太假，劇情九屁不通，角色性格刻畫不深，是一套令人厭惡的電影。

《死亡筆記》

日本男星藤原龍也於2006年主演兩輯真人版《死亡筆記》，改編自大場鵣和小畑健原作，講述夜神月的高中生，撿到一本有殺人能力旳的筆記本，他企圖利用筆記本殺死世界上的罪犯，是漫改電影中的經典，藤原龍也飾演夜神月，戶田惠梨香演彌海砂，由松山研一神還原L，更令原作迷有讚冇彈，當年電影在日本及香港兩地均大收旺場。2015年開拍由窪田正孝及山崎賢人主演《死亡筆記》連續劇，翌年再由菅田將暉、東出昌大及池松壯亮合演《死亡筆記：照亮新世紀》，卻受到觀眾一致劣評。

《今日我話事!!劇場版》

動漫翻拍真人版已成為日本影視界主流，連80年代尾的飛仔漫畫《今日我至叻》，兩年前亦被改編成真人版劇集，由《半澤直樹2》男星賀來賢人與伊藤健太郎、橋本環奈合演，講述兩名不良少年打架與追女的搞笑事。想不到老土變時興，劇集在日本𡃁模界熱爆，今年暑假搬上大銀幕的《今日我話事！！劇場版》，在疫情下票房狂收50億日圓（約3.6億港元），香港亦於日前上映。