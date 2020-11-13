動盪又難忘的30+1！蔣家旻社交網被入侵驚足20粒鐘

喺劇集《反黑路人甲》飾演水姐而再度引起關注嘅蔣家旻，今個月10日踏入31歲，本來應該開開心心，點知佢話「過了一個動盪又難忘的生日」！

原來佢社交網畀人入侵，當日佢仲喺網上求救：「有冇人幫到我！！！！！！！」事隔2日，佢終於「報平安」，重新喺社交網晒靚相及發文：「很早意識到有人多次入侵我的帳戶，可怕的事就在生日前一天發生，帶着開心又擔心又煩躁，束手無策又不知所措的心情渡過20多小時，還要收拾心情準備第一天的拍攝…」有唔少人都主動聯繫佢，「最後遇上一位素未謀面卻在相關公司工作的人，連日來為我跟進，令我安心，看到曙光」，幾經輾轉下成功攞番個帳號，令佢非常感恩，笑言：「今年生日願望竟然係咁，我真係心想事成咗！」唔少圈中人都試過被入侵社交網，好似陳自瑤咁，被黑客入侵兼勒索，雖然最後攞得番，但啲Post就冇晒！

而同蔣家旻同年同日生日嘅鄧佩儀就上載合照，留言：「同月同日生，是一種緣分。」而咁啱兩人都合作新劇《換命真相》，真係好有緣呀！

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