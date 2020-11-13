BTS拼盤跨年騷被轟掠水　粉絲團發聲明杯葛

韓國勁爆組合防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所今年收購了PLEDIS事務所兼入股SOURCE MUSIC，壯大旗下歌手組合的聲勢。而昨日事務所在官網發布將於下月31日舉行拼盤跨年騷「2021 NEW YEAR’S EVE LIVE presented by Weverse」，除了現場演出，亦會作線上直播，演出藝人包括BTS與同門師弟TXT、NU'EST、GFriend、新組合ENHYPEN及BUMZU等。

原本一眾粉絲很期待與偶像一起倒數跨年，但在公開細節後，卻有大批粉絲炮轟門票太貴，有BTS粉絲團發聯署聲明抵制是次誇年騷，內容指受疫情影響，BTS已有近1年未有舉行非線上演唱會，但是次誇年騷卻並非組合單獨演出，而是旗下藝人的晒冷騷，票價卻高於任何一個歌手甚至BTS過往演唱會。

是次演出的基本票價為1,070港元；觀看演出連綵排及紅地氈的門票則為1,680港元，至於再加上包括周邊的「WE’VE」特別門票更索價1,910港元，而且粉絲亦不清楚歌手參演的環節有多少時間，也有粉絲不滿只有參演歌手的官方粉絲才有參加抽選門票的資格，但卻有歌手未有官方粉絲團。