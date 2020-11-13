跟足4大貼士　護手效果Level Up

秋冬季節到來，首先迎來的除了是那一絲絲涼意外，就是皮膚向我們發出的乾燥警號。特別是日洗夜洗的雙手最容易乾燥、脫皮，嚴重的甚至會有裂紋，配上酒精搓手液那感覺真是令人瞬間清醒。都說雙手是女人的第二張臉，當然要好好保護啦，醒你4個護手小貼士，讓你在護手的道理上少走彎路、效果加倍！

貼士1：注意成分 配合按摩

很多人都知道護手的第一件事是勤塗護手霜，日塗夜塗，每次洗完手都要塗，隨手攜帶都不為過。但是大家購買護手霜時，又有冇注意當中成分？如果想要有更滋潤的效果，可以選擇有維他命E、植物油、精油和甘油等成分的產品。想有抗老效果的話，則可留意產品中是否含具增加膠原蛋白功效的抗氧化劑和果酸成分。

除了注意成分外，也勿忘塗護手霜的最佳時間是洗手後，使用時還可配合按摩，以加速養分的吸收，同時有助消除手部疲勞。最後要注意手部日常防曬，因為我們常常會下意識用手去擋陽光，如疏忽這一環，就好易曬黑雙手，令手部肌膚加快變乾和老化。

貼士2：手部也要去角質

有時候塗了很多護手霜也覺得不吸收、沒效果，那可能是因為角質層過厚，阻礙了護手霜的吸收，令產品成分無法到達皮膚的最底層，所以效果有限。另外，角質層厚也會令色素沉澱，令雙手變得暗啞，定期去角質可以把雙手的老舊角質清除，令雙手看起來更白。不過去角質的次數亦不宜過多，否則會適得其反，變得乾燥，大概是一周一次即可，去角質前可用溫水泡手2~3分鐘，以軟化角質。

貼士3：用清潔劑時要帶手套

皮膚的表面有一層皮脂層，是肌膚的保護屏障，不但可以達到鎖水的效果，而且還可以防止外界有害物質滲入，抑制致病微生物生長。洗潔精、洗衣液等清潔用品含有很多化學物質，經常接觸會刺激皮膚，有機會對皮脂層造成傷害，特別是鹼性清潔劑更甚。雖然疫情期間無可避免會勤洗手，但洗碗、清潔時還是戴上手套為佳。

貼士4：改掉不良小習慣

在這個電子化的時代，大部分人的工作都離不開打字，但是手指長期用力和反覆進行同一個動作容易造成累積性疲勞，工作固然是不可避免，但最好是每隔一段時間就活動手指。工作之餘，還是少觸碰鍵盤吧！

不過活動手指並不等於掰手指，掰手指會刺激手指的關節，令手指的中間部分變粗，甚至會造成勞損，所以千祈唔好貪得意，養成習慣。