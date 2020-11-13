胡定欣出走無綫　加入邵氏繼續作戰

兩屆視后胡定欣早前有傳約滿無綫後，轉投古天樂公司旗下，但亦有傳佢決定留喺無綫繼續拚搏，近日正拍攝劇集《白色強人2》嘅佢，今日喺社交網宣布離開無綫，加入邵氏，並多謝一直以嚟幫佢嘅人：「感恩一路以來遇上嘅好人好事，陪伴着我迎來新嘅一頁，今日起我將正式與邵氏兄弟國際影業有限公司展開合作！感謝當年芭姐及Ben Chan將我帶到TVB Management！感激樂小姐和已離世嘅佩華姐多年嘅提點，支持同機會！多謝過去18年公司藝員部同事嘅照顧，Angel、Cindy、Atom、Sam、Winpy、Daisy，有你哋陪伴我經歷事業上嘅高高低低，渡過很多難忘時刻！來年嘅日子以另一個模式為觀眾帶來更多作品，繼續多多指教！～」

胡定欣向東網表示今次拍攝《白色強人2》，佢同TVB已經以新模式合作：「係呀! 一個新的開始！衷心感激TVB多年的支持和栽培! 期待與邵氏兄弟合作順利，《白色強人2》開始會係以一個新模式合作，之後亦會參與邵氏製作拍攝！」

而2017年憑微電影《Once More》獲得美國影后寶座嘅李施嬅，亦一早簽約邵氏，成為旗下藝人。如今好姐妹胡定欣同樣加盟，有兩大花旦坐鎮，粉絲都好期待新作品推出。

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