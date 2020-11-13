Dusty Bottles宣布解散　音樂路上分道揚鑣

環球樂隊Dusty Bottle昨在電台天花園舉行了一場音樂會，並邀請音樂路上同行的夥伴一同演出，包括陳凱詠（Jace）、GTB及MADBOII，眾人一齊Jam歌一齊玩，於音樂會尾聲，Dusty Bottle親自宣布組合將會解散，表示各個成員於音樂道路上將分道揚鑣。在場的歌手嘉賓都感到十分突然，司儀梁文禮亦表示感到非常可惜，眾人亦對各成員送上祝福，希望未來於音樂路上能繼續合作。

Dusty Bottle成員們亦讀出音樂會開場時入放漂流瓶的信件，藉此訴說組合多年來的回憶，亦對樂隊成員及樂迷道謝，希望心中感受能像漂流瓶般隨大海漂流給每一位樂迷及音樂夥伴。同時，樂隊亦感謝環球唱片一直對他們的支持及栽培，唱片公司同事亦有到場支持，場面感動。

於音樂會結束前，Dusty Bottle為大家唱出《You Don’t Know Me》，透過歌詞呼應樂隊解散後仍會抱着快樂的心態追求自己喜歡的事。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc