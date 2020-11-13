第9次連任八和主席！汪明荃疫下搞網上學粵劇

藝人汪明荃、羅家英和謝雪心出席香港八和會館第39屆理事會就職典禮，問到第9次連任八和會館主席的汪明荃，新一年有何大計？她指粵劇界大受疫情影響，現時場館入座率只得7成半，惟眼見疫情有反彈迹象，大感大家抗疫疲勞，但不希望粵劇有間斷，故增設粵劇網上教學：「一共有40集，喺理工大學取景，邀請多位老、中、青演員講解粵劇嘅基本功，之後仲會翻譯埋英文，預計明年上半年推出，到時全世界都會睇到，今次對粵劇推廣係好緊要。（你都有份教授？）冇，我都唔係專業。」

她指希望今年可以再啟動粵劇交流活動，目標地方為台灣、新加坡及中國大陸等，而每年11月第3個星期日是「粵劇日」，她透露今年將移師室內舉行，希望順利進行。

講到余慕蓮早前因肺纖維化入院，病情一度急轉直下，她表示不知對方最新消息：「同佢好熟，之前做粵劇都有打畀佢，但冇人聽，係之後睇到報紙先知佢唔舒服。」另外，提起曾偉權近日傳肺癌惡化不適入院，她說：「希望佢冇事，同佢冇接觸，合作比較少。」

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