同楊千嬅大談我的志願！王菀之竟然想做小忌廉

楊千嬅主持的網上煮食節目「千言．慢煮」，今集邀請的嘉賓有王菀之（Ivana)，兩人齊手炮製柱候炆牛煵。談到兒時志願，原來二人都充滿創意，千嬅想做包雲吞師，Ivana則是想做卡通人物小忌廉，不過後來她們卻發現自己的興趣是唱歌，並且成功地做了歌手。她們認為興趣是可以成為終身職業，雖然過程有一定難度，但就視為上天給予的一個磨練！

Ivana表示有兩個開明父母：「佢哋對我好支持，尤其媽咪識得啟發我嘅思想，會從旁協助我更認識自己。」千嬅表示她的父母也望她成才，但家庭環境令她想盡快投入社會工作，她說：「為咗家庭我一直堅持下去，最後我發現唱歌才先係自己嘅興趣，至今對唱歌依然有一股熱誠，所以我將來都會支持兒子，做佢鍾意做嘅事，因為行行出狀元。」她更爆兒仔對音樂也有興趣，記歌詞比記成數表更快。

在娛樂圈不時會受錯折打擊，Ivana表示會想辨法解決，不要因被打擊而懷疑自己能力及氣餒，要自我審視，自己做得是否最好。千嬅則覺得要對工作保持熱誠，這便是由夢想成為事業的最大魅力！

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