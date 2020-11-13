果農哀號！mini停收　12 Pro Max僅賺數百

iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini今天開賣，東網現場直擊先達炒機情況，結果卻迎來一眾果農哀號！

截至下午2時為止，mini全線停收，12 Pro Max則只收256GB容量，金色回收價約HK$10,600，被外界視為最好炒的藍色更只有HK$10,300左右，兩者只比原價$10,199高一百至數百元，相較上次12 Pro的熱炒情況差距甚遠！有先達首席分析師之稱的Lo哥就一語道破：「Pro時個個無信心，無人訂，貨少自然炒起。今次個個都訂，供過於求自然冧價。若朝早來放12 Pro Max 512GB都有HK$700至HK$800水位，之後就最多HK$300。」Lo哥補充，之後回後價升跌全看承接量，預計最快一至兩天就會炒完。

現場所見人龍處處，皆因還願意收機的舖頭屈指可數，果農們自然集中排隊希望盡快「甩手」！另一資深店主、三禾電氣Simon哥就謂：「其實早兩日都聞到味，事關公司貨報出來的數量好大，同埋報出來的價不停向下跌，由初期每隻加兩千蚊左右，跌到加一千蚊左右。從來先達接完貨都是轉售予外地客，一般他們最晏7點就會走，再加上放工又多一批人出來放機，預計今晚的回收價一定唔理想！」