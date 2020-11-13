蜘蛛俠着用！聯名Superstar情報公開

遊戲大作《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》隨PS5開賣，Game迷關心主角出咩招同新古仔寫成點，偏偏鞋迷們卻關心佢着咩鞋，事關Miles Morales本身就係潮童一名，電影《Spider-Man: Into the Spider-Verse》佢着「一剔」AJ1，遊戲世界他就改踏adidas Superstar，而且仲係50周年紀念版，並有高筒同低筒2個款式，玩時可落足眼力睇佢對新鞋仔有幾靚！

嫌齋睇未夠喉，Insomniac、PlayStation、Marvel Games與adidas還來個4方合作，將把這聯乘鞋款帶到現實世界，皮革鞋面如同蜘蛛俠形象，採用黑撞紅設計，鞋跟有蜘蛛和蜘蛛網圖案，鞋帶扣有PS標誌，鞋墊則並排印有4個合作單位Logo，夠晒紀念價值！球鞋將於11月19日在美國、加拿大和亞太地區特定市場發行，香港同樣今個月就有，入唔到PS5，不妨入對鞋仔睇吓有無得炒啦！