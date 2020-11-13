唔慣被叫「鄭太」　何雁詩望下年補擺30圍請親友

新婚人妻何雁詩到電台受訪，跟主持人程凱欣及范振鋒大談婚後生活。她坦言至今仍未習慣被叫「鄭太」，感覺自己變得很老，婚後5日心情依然好興奮，很感恩當日有很多朋友幫手，雖然因為疫情未能像最初的計劃去到美國酒莊行禮，變成去尖沙咀「度蜜月」，但都很開心，更希望下年可以補擺酒，設30圍請親友。

被問到「造人計劃」，她笑說：「暫時未有造人嘅打算，好多人都有問我婚後會唔會『收山』或者專心生BB，但我會用行動去證明，就算成為鄭太，工作上都唔會有任何改變，依然會努力工作，儲多幾年錢，我未夠30歲，可以等多幾年至計劃生BB。」

她又在節目中即場唱出3首歌《基本戀愛套路》、《絕望時請點播》與及在婚禮宣言時所唱Lea Salonga的《Two Words》。更獲送上哥爾夫球形蛋糕，上面坐着兩個Q版鄭氏伉儷，作為結婚賀禮，她說︰「個蛋糕好靚，大家都好sweet。婚禮雖然過咗，但依然感受到大家嘅愛同祝福。」

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