猿迷必搶　「A-ZX」三方聯名ZX 8000

三方聯名鞋款及BAPE® x UNDFTD聯名服飾同樣以辨識度極高的綠色迷彩及黑色迷彩貫穿設計。（互聯網）

1984年正式推出的adidas Originals ZX系列跑鞋，多年來設計一直將創新科技與復古輪廓兩者結合，成為波鞋文化中一大經典設計。今年品牌隨着ZX系列再度回歸，特別以26個字母作為關鍵詞，設計出包含26款獨一無二聯名波鞋的「A-ZX」企劃。早前已經先後有包括：NATIONAL PARK FOUNDATION、JUVENTUS、CONCEPT及LEGO等多個潮流單位獻技，今回就輪到與adidas Originals保持良好合作關係嘅A BATHING APE®（BAPE®）及UNDEFEATED（UNDFTD）接棒登場，齊齊獻出各自最耍家的設計元素打造這對三方聯名鞋款。

BAPE® x UNDFTD x adidas Originals ZX 8000採用尼龍鞋面配合麖皮物料製作，於鞋舌、鞋側及鞋跟位置均有加入BAPE®猿顏圖案及UNDFTD「四直一橫」Five Strikes標誌，分別推出綠色迷彩及黑色迷彩兩款配色。

此外，除了此三方聯名ZX 8000鞋款外，BAPE® x UNDFTD聯名服飾系列亦會隨鞋款一同登場，當中包括多款Print Tee、長袖Tee及連帽衞衣，而重頭作當然是採用傳統羊毛面料及皮革手袖打造的Varsity Jacket。除了正面及背面繡上兩牌名字點綴外，內層絎縫內裡更用上BAPE®迷彩印花設計，低調地展現聯名罕有性。（鞋款及服飾於11月14日推出，鞋款以抽籤形式發售）