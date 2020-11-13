噴血螃蟹舞！D奶台妹愛踩共享單車　至Like讓半球

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa早前在綜藝節目《認識的哥哥》大跳「螃蟹舞」，表情嚴肅但動作可愛，搞到依家成個網絡都係「螃蟹舞」天下，當中台灣32D索女雲嫣都跳埋一份，有「Ｄ奶李毓芬」稱號嘅佢，原來仲好Like踩共享單車尋快感添！

擁有32D、24、34完美身材嘅雲嫣，曾經在紐西蘭、英國遊學，佢就自認個性內向、安靜，為人比較慢熱，不過佢一副Perfect Body就夠晒Hot，平時最愛「讓半球」嘅佢，一影靚相就大派福利，薄紗、比堅尼等都滿足唔到佢留倩影嘅心，讓人充滿無限遐想。

今次雲嫣就以黑色Lace上衣襯熱褲跳「螃蟹舞」，見佢左Un右揈都幾Ctuie，雖然隻舞係要黑住面，不過佢就面帶微笑溫柔到爆！

而且佢仲好鍾意踩共享單車，以黃色一字膊低胸衫上陣嘅佢，去街頭租單車，成個畫面福利滿滿，就連同行友人都不禁偷拍佢，結果單車照一出，唔少網民都失控大叫：「好大盞車頭燈呀！」

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