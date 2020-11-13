紀錄片未發行先攞獎　高志森：係事業另一個篇章

由高志森執導的紀錄片《世界看寧夏》最近榮獲2020年《中美電影節》中華文化傳播力獎，但因疫情關係，頒獎禮已於本月9日在線上舉行。高志森對於獲獎表示非常開心：「呢套唔係劇情片，係紀錄片，呢部紀錄片喺我嘅電影事業係另一個篇章。」

講到拍攝原由，高志森稱之前為寧夏的建設提意見：「我係拍戲嘅，從製作角度睇，我覺得佢哋嘅宣傳片，未能突出寧夏特色。對內地人嚟講，佢哋睇慣某種形式嘅紀錄片，但呢啲片係吸引唔到旅客，所以我提議以海外觀眾嘅角度拍寧夏。」由籌備到拍攝，高志森留在寧夏2個月工作，由於用上7部機拍攝，紀錄片的成本極高，但因疫情問題，紀錄片至今仍未決定發行工作。

不過，在發行前先拿到一個獎，令高志森非常喜悅，內地甘肅、青海、陝西等幾個省立即跟他聯絡，希望他用海外角度為他們拍宣傳片，可說為高志森打開了另一個工作範疇。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc