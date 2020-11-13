人氣設計師Glenn Martens　手起刀落炮製「加拿大鵝」

以功能性服裝作主打的加拿大服飾品牌Canada Goose，一直堅持製作創新與工藝並存的極致功能設計，每個系列服飾都建基於北極地區的嚴苛要求，但同時品牌亦積極於時裝界尋找立足點，過往就曾經與VETEMENTS、JUUN.J及OVO（October's Very Own）等時裝品牌聯名合作提升人氣。

今季Canada Goose與Glenn Martens主理的比利時時裝品牌Y/Project合作（品牌創辦人Yohan Serfaty於2013年離世後由Glenn Martens接任創意總監），雙方攜手推出包括：Skreslet Parka、Chilliwack Bomber、Constable Parka、Hybridge Knit Jacket及Hybridge Knit Pullover合共5款外套。設計將後者擅長的解構性剪裁風格融入各款外套，大量採用不對稱剪裁輪廓及搭帶細節去演繹，為一系列功能性服飾呈現具玩味的結構比例，即使男士或女士着用亦可展現不同的時裝格調。