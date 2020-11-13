幼稚園將停課14日　張名雅大仔Enjoy Last day

近日多間學校爆發上呼吸道感染個案，全港幼稚園及幼兒中心於明天起暫停面授課堂14天。前港姐張名雅（Carat）有個3歲多嘅大仔Mario，Carat喺社交網指見證囝囝由唔願返學變到愛上返學。

今日佢同老公送阿仔返學時，Mario話：「我要返學！」仲急不及待想入學校，不過將要停課兩周，Carat都表示有點不捨：「作為媽媽，見到仔仔由開學嘅時候唔肯返學，到依家每日提起學校都好雀躍，我真係好感恩！我哋好慶幸幫Mario揀左一間好學校❤見到仔仔一日一日進步，每天長知識，好多謝老師們，學校嘅姨姨對Mario嘅照顧同教導！來緊停課14日了，雖然是短短的14日，但真的有點不捨。所以今日特登揸車送啊仔返學，來緊嘅時間保護好自己保護好他人最重要。大家加油一齊 home schooling」

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