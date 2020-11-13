﻿﻿【美女饕廚】星級下午茶體驗

今次同大家分享一間位於灣仔五星酒店內的下午茶體驗。

在香港，下午茶所提供的菜餚有很多不同驚喜，甚至定期轉換款式。鑑於這間酒店悠久歷史，我們所知道的下午茶聚會大多數被女性受眾，不足為奇了。然而，隨着社會改變，看見場所吸引了各種年齡、性別和職業的客人；這個地方顯得分外豪華富麗。近幾年，香港將下午茶的典型高級做法與設計師品牌的魅力相結合，變得愈來愈受歡迎。許多豪華酒店更與珠寶和時裝品牌合作，創作出全新的跨品牌的下午茶主題，令客人可以感受到社交和物質都充滿着品味的生活方式。也許這就是原因，下午茶漸趨成為全球豪華酒店不可或缺的餐飲服務。大眾都喜歡作為與朋友見面的藉口，與朋友一起分享各種不同美味的鹹甜糕點，也同時吸引了尋求特別體驗的愛吃人士，這就是下午茶的獨特性了！

是次的五星級酒店空間格外迷人，十分舒適，茶具亦非常精美。這裏有別於其他，是推整部車來到面前給我們挑選食物，令大家眼前一亮的就是糕點車和糖果車。

首先來8種鹹味小點，菜單融合秋天風味，使用時令食材烹製。我選了4款，第一款是帶子Pancake，上面放了柚子味的珍珠（分子料理）。第二款是Parma Ham，上面了鋪着青蘋果醬和蘆筍，下面是薄薄的酥皮。第三及第四款分別是凱撒雞肉卷及Comte芝士松露牛油三文治，上面放着青蘋果醬。之後是焗鬆餅，配上自家製牛油和芝士。

甜食方面，特色菜包括：第一款像是三文治，其實是海綿蛋糕，裏面是杧果Mousse和椰子啫喱，增加了蛋糕的甜度。第二款是柑橘Mousse棒，注入橙花水的味道。第三款是法式瑪德蓮，裏面是紅莓夾心。最後一款是羅勒香草撻，上面是淡淡的焦糖蘋果味，口味清新。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）