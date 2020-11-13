3大因素鍊贏張振朗！胡鴻鈞接張智霖棒演「初哥哥」

無綫已鐵定翻拍20年前的神劇《十月初五的月光》，2000年的版本由張智霖、佘詩曼分別飾演的「初哥哥」及「祝君好」一角，二人形象討好、深入民心，此劇之後更拍成電影版，都由Chilam及阿佘擔任主角。

20年後翻拍神作，有指無綫會力捧小花何依婷擔演「祝君好」一角，至於「初哥哥」文初一角於網上已有不少人討論，網迷更「開盤」，當中人選有周柏豪、胡鴻鈞、張振朗、陳家樂、何廣沛、吳偉豪等小生。東網收到消息，最終由胡鴻鈞跑出，無綫希望找一位演得、唱得又入屋的男藝人擔任此角，就如當年張智霖般，包辦主角和唱埋主題曲。

胡鴻鈞今次跑出全賴3大優勢，首先以年齡來計，當年張智霖拍此劇時28歲，現年36歲的周柏豪及34歲的陳家樂都略為年長，至於現時30歲的胡鴻鈞拍上26歲的何依婷，會相對合襯，演起青梅竹馬、2人清澀歲月的戲份會較少違和感。

講到要配合主題曲，胡鴻鈞絕對是最佳人選，因為他向來有「靚聲王」之稱，當年此劇主題曲《祝君好》由張智霖演繹，唱到街知巷聞。而胡鴻鈞所屬的星夢娛樂亦是TVB附屬唱片公司，他亦備受公司看重，肥水不流別人田，無綫當然會揀番「自己人」。至於第3個原因是胡鴻鈞向來入屋，他所演的《降魔的》系列角色石錦當與豪仔均受小朋友及大人喜歡，形象討好，以其一副斯斯文文及無害感的外表，演「初哥哥」可謂最適合不過。

胡鴻鈞接受東網訪問，坦言未接到公司通知，問他若真的由他來演「初哥哥」一角會否感到有壓力及開心時，他說：「冇諗過，完全冇諗過，所以我都唔知點回應，因為我真係未收到通知。」問到當年他有否看過此劇時，他直言：「我嗰陣應該係只得10歲，冇好完整咁睇過，但《祝君好》首歌我係熟嘅，之前喺出面嘅商演都會唱。」講到「君好」一角會由何依婷來演時，他坦言對方曾於《棟仁的時光》主題曲中擔任其MV女主角，故有合作過，談到壓力？他說：「假若係真嘅，壓力一定會有，之前有咁超班嘅前輩演過，呢套仲係一套神劇，（要學手語？）如果呢個角色真係交到我手，除咗盡力做好之外，我暫時真係唔知其他嘢點！」

至於何依婷受訪時亦表示：「其實我自己都係之前睇報道先知，我只係知嚟緊會有新工作，但詳情我未知，但如果公司畀機會我，我都會好努力去演，暫時其他嘢我就未清楚住。」

而當年與「初哥哥」一起爭「君好」的司徒文禮由馬浚偉飾演，而今次此角現時還有未定案，據知無綫正考慮的人選包括羅天宇及吳偉豪。