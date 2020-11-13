哆啦A夢冧暈趙希洛陳熙蕊　森美愛鐵甲威龍夠硬

香港科學館與倫敦科學博物館合作舉行「機械人的五百年展覽」，市民可以一睹機械人在科幻小說和電影中的造型，究竟藝人最喜歡哪套電影的機械人呢？原來卡通片最得女生歡心，趙希洛同陳熙蕊都首選小朋友永遠的好朋友哆啦A夢，而林凱恩就鍾情小露寶，笑言同自己一樣四肢發達頭腦簡單，至於身為男子漢的森美就喜歡鐵甲威龍，因為在堅硬的外殼下藏着真情，果然鐵漢柔情！

趙希洛：「我最鍾意嘅機械人就係哆啦A夢，因為可以帶到好多歡樂畀大家，佢除咗有百寶袋之外，仲有隨意門，可以帶你去唔同嘅時間同地方，仲好過搭飛機，百寶袋乜嘢都可以變到出嚟，如果嗰日留咗功課喺屋企，可以變出嚟又唔會畀媽咪鬧。」

陳熙蕊：「我最鍾意哆啦A夢，因為我覺得佢係一個心地好善良嘅機械人，佢對大雄嘅嗰種愛好感動到我，有試過睇到想喊。我記得有一集係講佢同大雄可以喺一張紙嗰度寫低想實現嘅願望，大雄就寫咗想要一部新嘅遊戲機，哆啦A夢就寫咗想無限食豆沙包，點知有一次宇宙大爆發所有人消失晒剩係得大雄無事，原來係因為哆啦A夢喺張字條嘅後邊寫咗希望大雄永遠幸福快樂健康咁生活。哆啦A夢嗰種愛既似一個永遠唔會拋棄你嘅朋友，又有啲似無論發生咩事都會支持你嘅屋企人， 佢不但心地善良，講嘢又得意同埋好搞笑，我成日都會喺度諗如果佢真係出現喺現實生活中，可以同到佢做好朋友就好喇﹗」

森美：「我鍾意RoboCop（鐵甲威龍），佢特別在機械人演繹得好硬，好似逐個關節郁，機械性好強，其實佢可以做到好似Terminator（未來戰士）咁郁得好smooth，但佢偏偏有少少硬，同埋佢有人性，有對屋企人嘅愛，係好大嘅對比，好硬嘅機械人有咁真嘅情，佢令我感受到如果有機械人嘅話，都係會有真情。」

林凱恩：「我最鍾意就係小露寶，因為小露寶係我童年回憶，同埋佢係一套日本真人卡通片，雖然佢結構好簡單，只係一個好似紅色垃圾桶，加啲手手腳腳，咁簡單嘅構造，但係我最鍾意係因為佢可以表達到朋友之間嗰份友情，同埋小露寶好努力喺鋼鐵老師身上得到100分，小露寶嗰份堅毅不屈嘅精神，雖然最後都係成日擺烏龍同跳制，佢依然都係咁可愛，我亦都好鍾意佢身上嘅100分心心，同埋佢四肢發達頭腦簡單，同我一樣。」

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