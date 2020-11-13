出賽禁「肉」　李昭南巨胸打沙包透汗

今年ViuTV節目《全民造星III》賽制玩大改革，招募不同性別兼已入行的演藝人士參加，貴為ViuTV親生女的李昭南（Mishy）熱愛唱歌但苦無上位機會，今年毅然選擇「停薪留職」，參加ViuTV節目《全民造星III》希望突圍而出。

在前哨戰中以性感椅子舞迎戰的她，成功進入50強，原來為練舞，她早在比賽前頻頻做運動，早前發現她到某健身中心，換上吊帶小背心及緊身褲，拋出36C驕人上圍，首先見她拳拳到肉打沙包，更打到臉容扭曲，視覺效果非常跌蕩，打到流晒大汗，脫去外套繼續打，之後又做深蹲及拉筋等運動，加強訓練。雖然沒有教練在旁，但仍非常自律，做足1小時冇停過，非常勤力。

做完運動後，李昭南轉戰超市，購買沙律菜、水果及小番茄，在購買時亦懶理途人目光，露出4吋「事業線」選購食材，希望可以食得清淡及健康，為比賽禁「肉」。

事後她接受東網電話訪問，自爆為參加《全》豁出去，更停薪留職專心參加比賽：「我本身係ViuTV藝人，但為咗想專心比賽，所以停薪留職，完成晒公司畀我手頭上工作，就會全身投入比賽。」

另外，她亦自爆過去半年冇放過假，令工作壓力大，發現自己有甲亢（甲狀腺機能亢進）：「我本身有做運動，但《全》殺到埋嚟，想操Fit自己，過去半年冇放過假，再加上有甲亢，成個人好容易腫，所以都想Keep番，加上比賽要跳舞，需要體能，依家都有打吓泰拳，跑步去練氣。」

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