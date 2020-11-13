醫生為余慕蓮減藥　薛家燕：我同佢講一定會見到面

藝人薛家燕為無綫節目《流行經典50年》錄影，以特別造型配合歌曲《路邊的野花不要採》，笑言這首歌曲是特別向鄭俊弘及曹永廉兩位已婚男人送上，提醒他們不要亂採「野花」。

談到身在ICU治療的余慕蓮，薛家燕指好友仍要接受插喉，雖然未能探望，但有密切跟進情況：「都擔心，會為佢祈禱，好多朋友都掛住佢，（佢同吳麗珠講，見唔到就下世見！）佢插喉前有聯絡過，我同佢講一定會見到，佢就話見唔到就天國見，之前有陪佢去醫生度打流感針，但當時佢有感冒唔打得，就讓咗畀我打。」

而同場的吳麗珠談及余慕蓮時說：「佢入ICU有打畀我，話醒唔番就下世見，我話佢會吉人天相，記得以前有一年住過佢屋企，之後每年初一都會同佢食飯，大家相識幾十年，好多時演唱會飛都會幫佢撲，（最新情況係點？）醫生話減咗藥，再好啲可以唔使插喉，但佢依家唔太清醒。」她曾要求余慕蓮坐輪椅出街，但對方堅持揸拐仗。

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