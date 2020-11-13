癡女最大嘅特徵，就係佢哋毫不掩飾自己嘅慾火，對性愛極之渴求。就咁講，可能大家未必明白箇中嘅精髓，今次一於為大家帶嚟3套作品，當中嘅脫星個個都係癡女上身，誓要將對手榨乾呀！

瘋狂大戰

癡女無時無刻都處於動情嘅時期，而呢套由New Sensations推出嘅《Proud Stag Of A Sexy Vixen #3》，正好講述一班癡女隨時隨地都準備開波嘅本性，搵嚟La Sirena、Dana Vespoli、Alexis Zara等脫星演出，當中以La Sirena主演嘅一段鹹度最高，故事講佢身邊男人無數，而男主角為咗可以滿足佢無比嘅慾望，每日都會同佢瘋狂大戰，但最後能否令呢位癡女修心養性呢？想知嘅話，自己慢慢睇喇！

超乎想像

一對一嘅床戰未能展現出癡女嘅好色本色，兩王一后形式夾擊就最啱佢哋喇！呢套由Digital Sin製作嘅《Suck Me While He Fxxx You 2》，正係以此作為主題，為四仔迷帶嚟狂野嘅官能刺激。搵嚟Abella Danger、Dakota Skye、Karla Kush等8位脫星演出，片長達5小時，單係脫星陣容同片長時間，就知呢套作品嘅激戰場面有幾咁密集，當中嘅3人混戰場面更係超乎大家嘅想像，就連Abella Danger都話演出完之後，都要抖番幾日先至回到氣呀！

請勿打擾

專注嘅男人最迷人，咁專心曳曳嘅癡女大家又點睇呢？由MOFOS出品《Don't Break Me #23》，就話畀大家知癡女曳曳時不但超級投入，如果中途畀人打擾嘅話，佢哋唔單止發火，仲會爆發慾火呀！由Emily Willis、Vina Sky、Gabriela Lopez等脫星演出，故事講述一班癡女每日都要自娛3次至夠滿足，點知有一日當佢哋如常自娛取樂之際，突然畀男主角打擾，結果佢哋就將慾火發洩喺男方身上，盡情將佢榨乾！

碟評

想睇盡癡女好色嘅一面，呢套零劇情嘅《Suck Me While He Fxxx You 2》絕對係首選，皆因佢唔單止脫星陣容鼎盛，而且個個都係慾望之女嘅化身，加上片長5小時，真係有排睇呀！正所謂癡女雖然夠癡態，但係都需要劇情扶持先至能夠發揮魅力，而《Proud Stag Of A Sexy Vixen #3》嘅劇味唔錯，但講到搞笑同鹽花並重嘅話，始終係《Don't Break Me #23》係最佳選擇。