癡女最大嘅特徵,就係佢哋毫不掩飾自己嘅慾火,對性愛極之渴求。就咁講,可能大家未必明白箇中嘅精髓,今次一於為大家帶嚟3套作品,當中嘅脫星個個都係癡女上身,誓要將對手榨乾呀!

瘋狂大戰

癡女無時無刻都處於動情嘅時期,而呢套由New Sensations推出嘅《Proud Stag Of A Sexy Vixen #3》,正好講述一班癡女隨時隨地都準備開波嘅本性,搵嚟La Sirena、Dana Vespoli、Alexis Zara等脫星演出,當中以La Sirena主演嘅一段鹹度最高,故事講佢身邊男人無數,而男主角為咗可以滿足佢無比嘅慾望,每日都會同佢瘋狂大戰,但最後能否令呢位癡女修心養性呢?想知嘅話,自己慢慢睇喇!

超乎想像

一對一嘅床戰未能展現出癡女嘅好色本色,兩王一后形式夾擊就最啱佢哋喇!呢套由Digital Sin製作嘅《Suck Me While He Fxxx You 2》,正係以此作為主題,為四仔迷帶嚟狂野嘅官能刺激。搵嚟Abella Danger、Dakota Skye、Karla Kush等8位脫星演出,片長達5小時,單係脫星陣容同片長時間,就知呢套作品嘅激戰場面有幾咁密集,當中嘅3人混戰場面更係超乎大家嘅想像,就連Abella Danger都話演出完之後,都要抖番幾日先至回到氣呀!

請勿打擾

專注嘅男人最迷人,咁專心曳曳嘅癡女大家又點睇呢?由MOFOS出品《Don't Break Me #23》,就話畀大家知癡女曳曳時不但超級投入,如果中途畀人打擾嘅話,佢哋唔單止發火,仲會爆發慾火呀!由Emily Willis、Vina Sky、Gabriela Lopez等脫星演出,故事講述一班癡女每日都要自娛3次至夠滿足,點知有一日當佢哋如常自娛取樂之際,突然畀男主角打擾,結果佢哋就將慾火發洩喺男方身上,盡情將佢榨乾!

碟評

想睇盡癡女好色嘅一面,呢套零劇情嘅《Suck Me While He Fxxx You 2》絕對係首選,皆因佢唔單止脫星陣容鼎盛,而且個個都係慾望之女嘅化身,加上片長5小時,真係有排睇呀!正所謂癡女雖然夠癡態,但係都需要劇情扶持先至能夠發揮魅力,而《Proud Stag Of A Sexy Vixen #3》嘅劇味唔錯,但講到搞笑同鹽花並重嘅話,始終係《Don't Break Me #23》係最佳選擇。