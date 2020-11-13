【疑抑鬱】Gin Lee甫黑畫面　忽然失蹤公司搵唔到人

「環球一姐」Gin Lee（李幸倪）曾經講過自己性格好硬淨，絕少人前落淚，但自從今年4月愛貓「芝麻糊」病逝後，疑似患上抑鬱，情緒一度崩潰，當正芝麻糊是兒子的她形容是煎熬的4月，走不出貓咪離開的陰霾，連月來她鬱鬱不歡，人前強裝開心，背人不時垂淚，甚至晚晚失眠，身邊朋友及唱片公司察覺她陷抑鬱邊緣，她為紀念貓咪仲親自創作《開燈。熄燈》，據知錄音時多次爆喊，因為她從未試過失控到唱不到，錄音室的工作人員也被嚇驚。

日前她在社交平台上載與友人野餐照，拎住麵包對鏡頭還笑容滿面，但翌日就忽然上載一段清唱的黑畫面，唱了幾句就失聲痛哭，甚至聽到她喊到「索」鼻水、抖大氣，粉絲們都關心她問：「你OK嗎？」、「怎麼了！」、「太痛了」，之後她似失蹤了。唱片公司也未能聯絡上她。

當日由馬來西亞來港發展的她，每年都會返馬國探望家人，但今年疫情爆發後，她差不多成年沒有跟父母見面，惟有靠視像與家人傾訴，但她總是悶悶不樂，人在異鄉的她在港朋友不多，養了兩隻貓仔後多年來相依為命，而她的感情生活相當神秘，有指與富貴男友同築愛巢，但她一直心照不宣，視貓咪如命根的她，如今得番「杏仁糊」相伴，她曾經對友人說過：「內心空空的，覺得好寂寞。」

Gin回覆東網表示：「貓貓係我喺香港嘅親人，佢陪過我經歷好多失意同孤單嘅時候，佢嘅離世的確對我嘅打擊好大。因為疫情關係，家人又唔係身邊，呢段時間自己情緒起伏比較大，一講起貓貓或者聽到其他人講關於生離死別嘅話題會忍唔住喊。」

她知道自己需要時間去走出傷痛，她表示會勇敢、積極面對，她說：「唔開心嘅時候我會同屋企人同朋友FaceTime傾偈，喺網上都見到好多朋友留言支持我，好感動。」她承認寫畀貓貓的歌令她不知所措，她說：「呢首係最唔識唱嘅歌，由收到歌詞、練歌到錄音，無數次哭成淚人，錄唔到音。」她表示會整理下自己情緒，之後努力工作，多謝大家關心，令大家擔心她真係唔好意思。

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