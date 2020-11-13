愛駒明日首出賽　方力申使7位數做馬主呻窮

藝人方力申今晚出席電影首映禮，講到他日前亦為環島泳紀錄片舉行首映，搞足三場廣邀一眾好友出席，但小方都嫌未夠喉，故之後有意再搞義工場。他又開心宣布紀錄片打入第5屆澳門國際電影節，現正公開售票，12月頭就會上映，小方希望紀錄片將來可以走校園Tour、探訪活動，於放映完畢後再進行分享會。

提到他「升呢」做馬主，記者打趣話要好多錢先做到馬主，小方坦言是跟弟弟、友人多方夾錢湊熱鬧，更透露愛駒明日（14日）首次出賽，但因自己有工作在身未能現身支持，不過心情都唔緊張，問到夾幾多位數字？小方即牙痛咁聲兼連番嘆氣：「唉⋯講起就傷心！喺疫情期間自己又冇乜工開，仲要使錢！（7位數字？）都要㗎！（賣一件珍藏就可以自己一個做馬主啦！）市道唔好就賣乜都賣唔出啦！」

小方又謂近日因「上呼吸道感染」影響游泳學校生意，因為有不少學生請病假，經過開會決定彈性處理補堂，他抵死笑話幸好不用做接線生：「客戶服務係一門高深學問，有同事收到啲學生家長電話，投訴嗰陣就會講句『你老細方力申嚟㗎喎！唔係咁都唔得呀嘛？』即係咩都想你Yes咁，所以話公眾人物做生意唔係一定有着數㗎！」