吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、修造、交易

忌：飾牆、補塞、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 己所不欲，勿施於人；如果希望與夥伴的關係和諧，處事要一視同仁。

牛：↑ 工作成績良好，在各方面都可以表現出你的優點，令身邊的人羨慕至極。

虎：→ 人際關係雖然十分重要，但別把全部時間放在應酬上，要適當安排休息。

兔：↓ 是日沖煞，感到生活壓力大了，先別太嚴肅，可嘗試享受工作和生活呢！

龍：★ 今天很適合做領隊；憑直覺，能找到好的工作模式，能提升士氣和人緣。

蛇：↑ 工作有新進展，你一直以來的辛勞，今天終得到好回報。宜作長遠規劃。

馬：→ 好好的處理和金錢有關的事宜，可減輕伴侶的壓力，令相處更見和諧。

羊：→ 遇到困難或樽頸位時，可以向家人求救，他們有很好的見解和提議給你。

猴：→ 戀愛運並非下降，對方只是忙於應付趕急事情，才沒有和你相處的時間。

雞：↓ 藍色可以為你帶來輕鬆的心情，若想改善家庭關係時，建議你不妨多用。

狗：↓ 與情人發生衝突時，請以關懷和成熟的態度相待，若能溝通清楚便沒事。

豬：→ 現在是決定去向的時候，能幫助你的人只有自己，把握機會突圍而出吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：出勤、公幹及海外項目等，宜注意溝通及合作情況，小心處理文書、傳訊等工序。

金牛：正財運稍佳，利開單等，宜積極。但經濟狀況處於變動期，檢討重整助長遠改善。

雙子：人氣較旺，人緣及桃花運較佳，但戀愛運不穩，避免過於持續己見，多交流為佳。

巨蟹：體能欠佳，工作壓力將較明顯，宜多加放鬆，避免過分緊張而影響進度和表現。

獅子：社交、親子及感情關係不穩，情緒不穩，宜多注意措詞聲調，有助維持各方穩定。

處女：情緒不穩，家庭運一般，家事或會較頻，若遇有疑難，保持態度正面，有助化解。

天秤：辭令及思考力稍遜，或會帶點辭不達意，不論公私，少說話多做事，將有助過度。

天蠍：財運不穩，經濟狀態處於變動期，宜檢討與重整，如多格價，有助達致長遠改善。

人馬：人氣欠佳，戀愛運略為不穩，伴侶或較任性，保持正面多放鬆，將有助大事化小。

山羊：體能稍遜，工作繁忙，精神狀態不穩，或會易惑疲倦，多放鬆及爭取休息為佳。

水瓶：社交運不穩，人事問題與變動或會較頻，多予耐性，多作協調，將有助維持穩定。

雙魚：事業及正財運稍遜，面試、求職或會客等，宜多予耐性，保持踏實，可提高勝算。

預測：下周大市初開，交投氣氛或較淡靜。