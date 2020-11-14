曾匿廁所等死　黃日華遵愛妻遺願努力活下去

黃日華太太梁潔華逝世約半年，他曾自困與愛妻的回憶中，令人憂心！他承認曾經有「死」的念頭，但記起愛妻臨終前叮囑他要照顧外母及女兒，為了不讓大家失望，他決定重新振作，相約波友落場踢波，讓傷痛隨汗水流走，成功走出陰霾。

黃日華與太太梁潔華相愛相依40年，但妻子今年5月底不幸因癌症離世，痛失至愛的華哥極度哀傷。近日他終於走出陰霾，相約吳家樂等好友到球場再顯活力。見華哥戴着口罩踢波，原來這舉動反映着他對亡妻的承諾，要保護好自己，才有能力遵守她交託的遺願照顧女兒和外母，他說：「小心啲好，戴口罩可以令自己大力啲呼吸，練吓個心肺功能，畀自己強壯啲。」

編排每日時間

他承認內心世界只得太太，對於枕邊人半年前因器官衰竭離世，剩下他孤獨面對，很不習慣。他自爆當時呆在家1星期，並獨困在廁所，每日吸1包煙，身邊朋友不知如何開解他，擔心他會做傻事。隨着時間沖淡傷痛，華哥不忌諱談及生死，他說：「嗰時冇晒寄託，好似變咗啞巴，做人冇目標，冇人生樂趣。我終於明白啲人話伴侶走咗後會自殺，因為嗰刻自己真係好似等死，但後來我覺得咁樣諗唔得，外母點呢？個女點呢？老婆交託我要睇住佢哋，所以我唔可以畀自己向呢方面（自殺）諗！演戲經常遇到生老病死，有呢啲反應練習，用番喺自己身上咪會舒服啲。」

學習獨處後的，華哥的「自律」絕不會令在天上的梁潔華失望，他特別感激「五虎將」之一的苗僑偉，在他最低潮時經常陪伴：「我將每日嘅時間都編排好，例如早晚幫太太唸經，晏晝會踢波或上堂學做蠟燭，夜晚就到苗僑偉屋企食飯，返屋企又會執好同太太咁多年嚟嘅相片，間唔中放肆通宵睇波！」填滿時間表，華哥終重拾生活樂趣。

無意拍劇 享受人生

問到會否拍戲？他說：「唔會啦，拍吓廣告就會，享受吓人生！」樂見華哥展開人生新一頁，問到可會再搵另一半？他說：「暫時冇諗，我都仲係適應期，不過緣分冇絕對，順其自然啦！」

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