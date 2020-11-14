做「渣男」內地爆紅　馬志威孖鹿晗型襲上海

香港製造馬志威成功打入內地，與內地一級藝人鹿晗、何穗等一同出騷。

由模特兒轉型演員的馬志威（Edward）出道8年，憑高大身形及俊朗面孔成功在港打響名堂後，最近他於內地熱爆劇《三十而已》飾演「渣男」一角而人氣爆升，於內地工作不斷。

正忙於拍攝內地劇的Edward，除了獲邀擔任綜藝節目《演員請就位》嘉賓外，也成為不少時尚品牌活動的寵兒。近日就和鹿晗、張若昀、超模何穗等齊在上海擔任品牌旗艦店開幕活動，穿上帥氣長褸的馬志威出現時大受歡迎。

在劇集《三十而已》中，馬志威飾演的角色「梁正賢」，周旋於女主角江疏影與高海寧中，意圖一腳踏兩船，「渣男」角色被網民鬧爆，就連劇迷之一的余文樂亦留言表示戥江疏影不值。

不過馬志威被愈鬧愈紅，不僅微博粉絲人數暴增將逾二百萬，他與江疏影還登上了熱搜，人氣爆升，馬志威現時氣勢銳不可擋，絕對有望繼陳偉霆後成為另一位香港轉戰內地爆紅的男藝人。

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