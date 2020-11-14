岑日珈單身任交友網代言　跟陳嘉倩學「口」技

藝人岑日珈（Angie）是ViuTV的直播騷《娛樂On Air》主持之一，第1次做主持的她覺得是工作上的新突破，她說：「好興奮又緊張。」自嘲說話不叻的她笑說：「冇第1次，就唔會有第2、3次，個節目好考我哋臨場反應，合作嘅主持有陳嘉倩、沈殷怡佢哋，佢哋都有主持經驗，得我零經驗，我知自己有好多改善同進步空間，我會畀心機。」

除了主持工作，Angie更獲Dating網站邀約，她笑說：「美國有個網站搵我經理人，問到有冇興趣做Dating網站代言人，可能佢見我平台孤伶伶1個人太dry，我唔介意畀全世界人知我單身，幾好呀，我冇隱瞞任何嘢。」如果有機會她也不介意親身參加，可能會遇到合適人選，但對外籍人士她的興趣不大，她笑說：「佢哋太大隻，我怕我駕馭唔到。」

青春期已過的她表示自己好易生暗瘡，她笑說：「朋友話女仔有愛情感覺，人開心啲連皮膚都靚啲。」但她暫時無意拍拖，想專注事業，她說：「我覺得運呢樣嘢，當你有時唔好扯開佢，我寧願將啲好運放晒事業度，做好事業再拍拖。」她可會向朋友推介參加配對？她坦言無意介紹朋友參加Dating，因為不喜歡做媒人，最怕朋友分手時將責任推晒落介紹人身上。

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