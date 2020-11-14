【營事檔案】雙色椒炒椰菜仔　配菜也是寶

椰菜仔經常在西餐出現，但不知道如何烹調才能煮得美味，而今次用了黑醋配搭椰菜仔便能去除部分苦澀味，更容易入口，同時製作方法又簡單，作為西餐的配菜亦是不錯的選擇。

椰菜仔 抗炎和抗氧化

椰菜仔又稱球芽甘藍或抱子甘藍，它與生俱來便帶有一種苦澀味，因為當中含有硫代葡萄糖苷，這種物質具有抗炎和抗氧化的作用，能幫助減低壞膽固醇的氧化，幫助預防心血管的疾病，如果想減低它的苦澀味，可以把椰菜仔切半煮至剛熟，這樣便能減少苦味但同時亦不會流失太多營養。而且，椰菜仔的鉀含量豐富，有助降低血壓幫助心臟維持健康。同時，椰菜仔亦豐含維他命C能幫助身體增強抵抗力。

紅黃椒 生吃也適宜

今次用紅椒和黃椒來搭配，令顏色更豐富吸引同時營養十足。紅椒和黃椒富含維他命C，尤其紅椒維他命C含量在三色椒中屬於比較高。維他命C的抗氧化能力能幫助消除體內的自由基，減少細胞受到破壞，而且紅椒含有較豐富的β-胡蘿蔔素具有抗氧化的能力，同時能在體內轉化成維他命A，幫助眼睛維持健康。紅黃椒生吃也是可以的，所以烹調時只需要快炒便可，藉以保存大部分營養素。

【雙色椒炒椰菜仔】

材料：

椰菜仔 8粒

甘筍 半條

紅椒 半個

黃椒 半個

蒜頭 2粒

薑 2片

調味料：

鹽 少許

黑醋 1茶匙

料理酒 半湯匙

黑胡椒 少許

做法：

1.把甘筍、紅椒和黃椒切片，椰菜仔對切，蒜頭切粒，薑切片。

2.煲滾水，放入椰菜仔煮約3分鐘後盛起備用。

3.炒蒜和薑，放入甘筍。

4.再放入彩椒翻炒約3分鐘。

5.放入椰菜仔翻炒。

6.放入調味料後和其他材料炒勻便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。