【營事檔案】雙色椒炒椰菜仔 配菜也是寶
2020年11月14日 10:00
東網電視更多新聞短片
配菜不代表無關重要，經常在西餐出現的椰菜仔，含多種營養素，渾身是寶。（作者提供）
椰菜仔經常在西餐出現，但不知道如何烹調才能煮得美味，而今次用了黑醋配搭椰菜仔便能去除部分苦澀味，更容易入口，同時製作方法又簡單，作為西餐的配菜亦是不錯的選擇。
椰菜仔 抗炎和抗氧化
椰菜仔又稱球芽甘藍或抱子甘藍，它與生俱來便帶有一種苦澀味，因為當中含有硫代葡萄糖苷，這種物質具有抗炎和抗氧化的作用，能幫助減低壞膽固醇的氧化，幫助預防心血管的疾病，如果想減低它的苦澀味，可以把椰菜仔切半煮至剛熟，這樣便能減少苦味但同時亦不會流失太多營養。而且，椰菜仔的鉀含量豐富，有助降低血壓幫助心臟維持健康。同時，椰菜仔亦豐含維他命C能幫助身體增強抵抗力。
紅黃椒 生吃也適宜
今次用紅椒和黃椒來搭配，令顏色更豐富吸引同時營養十足。紅椒和黃椒富含維他命C，尤其紅椒維他命C含量在三色椒中屬於比較高。維他命C的抗氧化能力能幫助消除體內的自由基，減少細胞受到破壞，而且紅椒含有較豐富的β-胡蘿蔔素具有抗氧化的能力，同時能在體內轉化成維他命A，幫助眼睛維持健康。紅黃椒生吃也是可以的，所以烹調時只需要快炒便可，藉以保存大部分營養素。
【雙色椒炒椰菜仔】
材料：
椰菜仔 8粒
甘筍 半條
紅椒 半個
黃椒 半個
蒜頭 2粒
薑 2片
調味料：
鹽 少許
黑醋 1茶匙
料理酒 半湯匙
黑胡椒 少許
做法：
1.把甘筍、紅椒和黃椒切片，椰菜仔對切，蒜頭切粒，薑切片。
2.煲滾水，放入椰菜仔煮約3分鐘後盛起備用。
3.炒蒜和薑，放入甘筍。
4.再放入彩椒翻炒約3分鐘。
5.放入椰菜仔翻炒。
6.放入調味料後和其他材料炒勻便完成。
Profile
吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉
「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。