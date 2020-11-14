舞台劇演員窪寺昭疑家中自殺身亡　終年43歲

日本舞台劇男星窪寺昭於昨日被發現於家中昏迷，送院後不治身亡，終年43歲，初步調查懷疑是自殺。

窪寺昭於昨日中午在東京中野的家中被發現失去意識，當時已無心跳，緊急送院後返魂乏術不治身亡。窪寺昭以模特兒出道，1999年開始演舞台劇，包括《西遊記》、《戰國BASARA4》、《刀劍亂舞》、《薄櫻鬼》等。他亦演出過《BOSS 2》、《相棒》等日劇，不過多半是客串或小角色，他曾與冋樣自殺身亡的竹內結子、三浦春馬、蘆名星合作，與竹內結子合演《Strawberry Night》、與三浦春馬合演《Last Cinderella》日劇。因疫情影響，今年工作大減，7月底與事務所解約成為自由身後，最近仍有舞台舞台劇演出，本月10日還在社交網為明年1月的舞台劇宣傳，看不出有自殺迹象。

今年日本藝能界相繼有藝人自殺，7個月內有8位藝人輕生身亡，包括女摔角手木村花、日本女團KissBee成員鷹野日南、三浦春馬、蘆名星、藤木孝、竹內結子、日本樂團赤色公園結他手津野米咲及窪寺昭。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626