今日出嫁！余香凝花球遮肚　隔住口罩錫老公

現年27歲的余香凝（Jennifer）與40歲男友陸政渡（Tim）今早於尖沙咀一間酒店舉行婚禮，簽字後宴請約50名賓客西式午膳，儀式溫馨而隆重。早上約9時30分左右，一對新人在大妗姐等陪同下步出酒店門外，懷孕中的Jennifer由Tim扶住下行得非常小心，腹部微微隆起，又不時以花球遮肚及望向肚子。兩人之後坐上花車「行大運」，完成後落車讓在場等候的記者拍照，不過由於新郎怕醜，他們全程戴口罩，Jennifer更主動表示：「我哋戴住口罩錫錫啦！」

合照完Tim 9秒9離開，此時Jennifer除掉口罩與姊妹團包括妹妹余潔瀅、陳詩欣、鄧穎堯及廖子妤合照。期後她受訪時透露昨晚只睡了2小時：「成日驚唔記得誓詞同要講嘅嘢，所以不停練習。雖然我做幕前，原來人生大事都會緊張，依家仲未簽字，但我好掛住未來老公。（今朝最感動係乜？）媽咪幫我着褂，唔捨得佢，多謝媽咪一直咁錫我。爸爸將我隻手交畀佢（Tim），我都眼濕濕。派利是畀姊妹嘅時候，我同佢哋每個都講祝福語。」

問到待會花球最想交給誰，Jennifer表示：「好難揀，想佢哋個個都幸福，等陣我會用力咁掟，等佢哋用力咁爭。（玩新郎情形點？）當時我喺房，聽到佢哋玩得好盡興，啲遊戲我有份諗，最滿意係愛的宣言，尤其係佢唱咗《簡單情歌》畀我聽，佢平時好少唱歌。（畀老公幾多分？）超過100分，如果唔係都唔會嫁畀佢。（新郎咁怕醜嘅？）我就係鍾意佢咁，佢樣樣都怕怕醜醜，會叫我意見先。（造人呢？）我會好努力、好努力、好努力，有好消息會同大家講。」受訪後Jennifer即步入酒店免誤吉時，婚禮上頭、斟茶等習俗全部做足，午膳則邀請了麥子樂、Cheronna、Jessica、吳肇軒等圈中好友參加。

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