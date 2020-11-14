戒煙100日！張頴康唔敢再食番：20日Keep住標冷汗

唔少父母為咗仔女都會戒煙，好似張頴康咁，因為囡囡一句說話而決定戒煙，仲好成功添！佢發咗篇以《戒咗煙100日喇》為名嘅長文，分享戒煙心得，透露有一日囡囡小豆突然喺佢背囊攞咗包電子煙嘅煙蛋出嚟，問佢係乜嘢，佢就答：「爸爸攞嚟Relax嘅！」點知換嚟小豆一句：「我唔鍾意你吸煙呀！」而呢句說話就好似針咁插入佢心！

於是佢就開始嘗試慢慢戒：「到第2日，收工揸車返屋企嘅路程上，不停諗起小豆講呢句說話，當時好唔開心，唔知點做好！跟住我就同自己講，不如試吓由大老山隧道到吐露港唔食呀！OK喎！跟住再試吓返屋企剩餘嘅路程都唔食呀！又OK喎！我一返到入屋企門口，即刻將所有電子煙嘅用具，交晒畀老婆，同佢哋講：『我唔食喇！』今日已經係第100日喇！」

佢又話即時戒煙嘅頭20日，經常標冷汗，身體Keep住低溫，開工嘅時候集中唔到精神，幾句對白都記唔到，以前戒傳統煙仔都冇呢個情況！佢直言覺得好恐怖：「即係話，一直以來我都唔知吸咗啲乜嘢化學嘢入去身體裏面，到冇咗嘅時候，身體會出現咁嘅反應！」

而老婆麥雅緻就諗咗個方法叫小豆每日貼張貼紙畀佢，雖然愛犬Bell Bell離開嗰一日，佢心情低落到差啲想食番，不過諗起呢本簿，就冇食到！佢直言：「可能大家會諗，100日啫，隨時都可以食番啦！錯喇，電子煙唔係通街都買度，係有難度㗎！況且我經歷咗嗰20日Keep住標冷汗嘅狀態，我諗吓都唔會再想食番！」佢又重申從來冇喺囡囡面前食過，對方都唔知佢食煙，相信係老婆講畀囡囡知：「我老婆真係用心良苦！老婆，錫哂你！」

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