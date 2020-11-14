廖子妤一秒爆喊　陳詩欣誓要搶花球

藝人廖子妤、鄧穎堯及陳詩欣為余香凝婚禮當姊妹，胞妹余潔滢則擔任伴娘，齊齊應戰8人戥穿石團！談到開門利是，4人異口同聲表示：「超滿意，好大疊（紙幣），不過未數，唔知實際有幾多。」

接新娘時，一眾猛男應姐妹團要求做200下掌上壓，陳詩欣謂：「以為新郎平日斯斯文文，點知做嘅揮灑自如，不過啲戥穿石幫佢頂咗好多，有人甚至做咗50下。」她又指廖子妤「1秒爆喊」。廖子妤即謂：「好感動，識咗佢咁耐，終於見到佢搵到人生幸福。」至於搶花球，陳詩欣謂：「佢又話畀我嘅？唔緊要，因為昨晚我已經同佢預演咗1次！等陣我要做婚宴主持，都緊張㗎。」余潔滢則表示午宴時要上台致詞：「寫咗5分鐘喺手提電話度，原本諗住交畀廖子妤講，但原來一定要親妹，所以我要講喇！」一眾姐妹對余香凝老公陸政渡（Tim）讚口不絕，覺得她對余香凝細心體貼，絕對可以托付終身。當談到「做契媽」時，眾人則淡然謂：「順其自然啦。」

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