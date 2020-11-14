蔡思貝緋聞「過戶」胡鴻鈞　余德丞唔覺甩難

藝人余德丞今日出席心肺復甦法及去顫法教育活動，他表示因年前發生意外令他更明白心肺復甦法的重要性：「喺我嗰件事發生之前，可能比較少人認識或者接觸AED機（自動體外心臟除顫器），所以每年有呢啲活動我都會支持，因為我相信多啲學生從小就學識嘅話，有更多人可以受惠。（當年心肺復甦法救你一命？）係呀，所以我覺得既然咁幸運生存落嚟，都想盡自己能力做多啲。」

問到他是否懂得使用心肺復甦法，他表示：「好慚愧地我自己係唔識嘅，但身邊嘅人，包括屋企人、助手、好Close嘅朋友都識，好多人都係因為我嘅事而去學，我自己就工作唔定時，未有時間上堂，但大概都知點做。（咁好朋友蔡思貝識唔識？）我唔知佢識唔識喎，要問過胡鴻鈞先知。（依家有胡鴻鈞做擋箭牌係咪甩難？）又唔好咁講，唔係甩難，坦白講我哋3個都好好朋友，成日都一齊食飯，所以絕對冇『甩難』呢件事。」

他續指已重拾足球運動，但身邊波友都對此感驚訝：「1個禮拜都有1次，但係好多人都話『吓你仲踢得波？』，其實我冇咁嚴重嘅，依家都有Keep住做運動，所以大家都唔使咁驚訝。」至於工作方面，他透露現時忙於為台慶表演排練，希望屆時能抽到現金獎。

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