謝嘉怡爸爸開內地影片平台　為女兒谷人氣

今屆港姐冠軍謝嘉怡外表清純、個性率直深得民心，更一度被譽為李嘉欣之後「最美港姐」。當選後頻頻接工作，成為唔少商戶嘅新寵兒，向來恨女兒成為港姐嘅爸爸謝廣勝，參選至今一直陪伴，為谷女兒人氣，上月更於內地Hit爆影片社交平台，以「星爸謝彼得Peter」開設帳戶，分享與女兒及一家三口享天倫點滴，短短1個月已有近5,000名粉絲關注。謝爸爸於平台簡介中寫道：「2020香港小姐冠軍謝嘉怡爸爸，年青時為了生活由香港飛到英國蘇格蘭奮鬥工作結婚生兒育女。」由於其外貌年輕，不時被誤以為係謝嘉怡男友，多過兩父女！

謝嘉怡參選提名人係肥媽，謝爸爸1992年由香港移居蘇格蘭，與肥媽兒子相識多年，2001年於當地與家人開設中菜餐廳及炸魚薯條餐廳，及後又再開設2間再生能源公司，與當地政府研發海水發電再生能源，事業非常成功。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc