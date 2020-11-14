夢幻配色打造　「Running Dog」Question Low

活躍於音樂界及潮流界的音樂大紅人Pharrell Williams，於樂壇打滾多年音樂才華早已表露無遺，與此同時他本人早於2005年亦已經創立潮流品牌Billionaire Boys Club（BBC）涉足潮流事業，更經常以個人名義或BBC之名與其他友好單位合作推出聯名單品。是次運動品牌Reebok就邀請BBC旗下支線ICECREAM攜手合作，以The Magic of Nostalgia為主題，為經典籃球鞋款Question Low加入ICECREAM標誌性圖案及色彩重新改造。

1999年推出的Reebok Question Low是當年NBA「戰神」Allen Iverson簽名鞋款之一，鞋身不同位置都有運用與其相關的設計元素去打造。而是次BBC ICECREAM聯名版本就改為以玩味風格及繽紛色彩去演繹，鞋身部分採用米黃色絨面皮革製作，分別配襯紫拼藍色及紅拼粉紅色，變奏出兩款配色組合。鞋舌繡上TPU橡膠製成的ICECREAM標誌，鞋側原本的Reebok Vector Logo及鞋踭代表Iverson的「3」號數字就分別換上「Running Dog」圖案及雪糕滴漏效果呈現，以夢幻色彩元素向Pharrell Williams及Allen Iverson二人家鄉維珍尼亞州致敬。