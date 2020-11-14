避免《鬼滅》韓國惹爭議！炭治郎耳飾「旭日旗」圖案消失

為避免《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在韓國上映時惹起爭議，電影公司在炭治郎的耳飾上造了手腳。

改編自吾峠呼世晴原著漫畫的日本賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，在日本上映票房勢如破竹，上映24天在日本累積票房達204.8 億日圓（約15.25億港元），登上日本電影史上最賣座票房榜第5位。本月12日在香港上映，《鬼滅》熱潮延續，上映首日票房創下304萬元的佳績，加上午夜場，票房已達309萬元。《鬼滅》將於12月安排在韓國上映，但上映前，電影公司卻暗中造了手腳，令《鬼滅》粉絲為之驚訝。

據日本雜誌報道，《鬼滅》主角炭治郎的耳飾設計有疑似是「旭日旗」圖案，加上作品發生在大正時代，與韓國被日本殖民統治的時期重疊，而聲演的聲優與原作者等製作團隊過去曾發表過右翼言論，《鬼滅》早已定為右翼動漫，有韓國網民曾在網上大罵是賣國奴，呼籲罷買《鬼滅》的產品。

電影公司為了避開這些批評，影響該片12月在韓國上映時，將炭治郎的耳飾圖案更改，在預告片中，炭治郎的耳飾上「旭日旗」圖案已見不到，改為紅太陽下添加水平線，此舉相信可以避免上映時引起日韓關係惡化，但未知會否惹起日本粉絲的反感。