MJ再做《福布斯》最賺錢已故明星　NBA球星高比拜仁新上榜

財經雜誌《福布斯》雜誌公布年度最賺錢已故明星榜，美國天王米高積遜（Michael Jackson、簡稱MJ）憑4,800萬美元（3億7,440萬港元）收入，連續第8年成為冠軍！

榜上亦有非娛圈人士，下一個藝人是「貓王」皮禮士利（Elvis Presley），憑2,300萬美元（1億7,940萬港元）登上第5位。今年1月直升機意外離世的NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）新上榜，憑2,000萬美元（1億5,600萬港元）登上第6位。

而饒舌歌手Juice WRLD、雷鬼歌手Bob Marley、披頭四（The Beatles）成員約翰連儂（John Lennon）與天王Prince分別排第7至第10位。

另外，MJ女兒巴莉絲（Paris Jackson）登上《FAULT》雜誌封面，她受訪時談到最近推出的新碟《Wilted》，她表示：「我發現無論我做乜，或者創作乜，都會有人失望。無論你做乜都滿足唔到所有人，有時候你只要做你相信係啱嘅事。」