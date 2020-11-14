59歲曾偉權病逝　舊愛梅小惠嘆惋惜：感恩遇上過他

59歲藝人曾偉權於今年初被指患上肺癌，11月22日就60歲的他今日傳出死訊！他出道首套劇集便與文雪兒合作，文雪兒於社交網證實他離世消息，寫道：「你出道的第一套劇集，我便和你合作，上次我們重遇的時候，不是說好要再度合作的嗎？願您在天家一切安好！」並附上合十emoji及昔日二人的劇照。

文雪兒接受東網訪問時亦表現傷感，強忍淚水，她說：「係麗的嘅舊同事話佢尋晚離世，所以我喺社交網懷念吓佢，好唔開心，我哋中間有段時間冇見，後來喺無綫撞番有交換聯絡，之後一路有留意佢喺朋友圈Post出嚟嘅嘢，好欣賞佢，佢心地非常好，放工會喺街度睇貓狗，佢哋畀車車死會幫佢哋執屍，咁好嘅人點解咁後生走咗，所以今日都好唔開心。」

曾與曾偉權拍拖13年的梅小惠，受訪表示：「覺得惋惜😓偉權喺我人生中確實佔咗重要嘅一頁，呢個係無可否認嘅，我亦都好感恩喺我人生中曾經遇上過他，佢係一個好有愛心嘅人，同埋一個好專業嘅演員，希望佢嘅家人同朋友都好好釋懷及保重🙏」至於會否幫手處理身後事？她說：「分開咗咁多年，我諗都冇乜需要我幫手，但如果要我幫手，我都唔會拒絕！」小惠胞姐梅小青亦說：「十分十分惋惜，他溫文爾雅，很有禮貌，很有愛心，他的演技很好，演員道德也很好，每次與他合作，他都會盡心盡力演出，其中《深宮計》中的駙馬我真的讚賞不已！我和我的家人都感到無限惋惜！祝願他在天上健康快樂！」

無綫高層樂易玲回應：「都陸續有好多演員朋友通知我消息，我都會聯絡佢家人同契妹，睇吓有乜嘢需要幫手，願他一路好走，可以上天家。」與曾偉權合作過無綫劇《牛下女高音》的吳岱融、歐瑞偉對於曾偉權的離世深感惋惜，吳岱融感慨地表示：「真係人生無常，第一次同佢合作就係最後一次合作，同佢合作恍如昨日，R.I.P.。」

曾偉權畢業於麗的電視最後一期演員訓練班，首部客串演出劇集《愛情跑道》後便拍下不少作品。直到1983年憑《101拘捕令》中飾演警察「李長仔」一角而深受市民愛戴，成功入屋，更奪得亞視台慶夜的「最佳新人獎」。1990年，他轉投為無綫效力，但卻多被安排演出閒角，未見有破性發展。直到2012年他再轉投香港電視網絡發展，2015年11月又返回無綫。近年劇集有《牛下女高音》、《法證先鋒IV》和《使徒行者3》。

感情生活方面，他曾與麗的藝員訓練班同學楊雅潔拍拖3年，但1984年份手收場。1986年因與梅小惠合作梅小青監製的賀歲喜劇《滿堂紅》時而認識，結果一拍即合拍拖，多年來人前人後表現恩愛，惟拍拖13年竟然分手收場，令外界人大跌眼鏡。事件有傳與馬來西亞藝人葉麗儀有關，事件即引起熱話，而他的星途亦大受影響。多年後他受訪時表示對舊愛梅小惠有歉意，蹉跎了她的歲月。