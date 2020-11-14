不滿裕美被當持續患肺炎看待！林作同阿媽割席

現投身保險業的林作與藝人裕美拍拖後，與母親關係時好時壞。他凌晨在社交網發長文，大談媽媽的不是，指「希望可以和公眾坦白交代一下自己和媽媽的關係。本人宣布，從今以後不會和媽媽作任何方式的商業合作。作為孝順的兒子，可能大家認為，不應該公開講清楚對媽媽的埋怨。」

他直指不喜歡媽媽作事的作風，知道網民喜歡他的媽媽，是因為她夠虛偽，更勢利，比他更有錢，和所謂的社會地位，他直說：「但我無法接受媽媽對權貴的奉承、對平凡人的不屑。我無法接受媽媽的拜金、價值觀的庸俗。」他更指母親對她的女友不尊重：「到目前為止，她倆從未接觸，而我媽媽發了瘋般地拒她於門外，好像她持續有肺炎那樣。幾次的媒體訪問，對她的不屑，完全到了一個侮辱的地步。這對和田（裕美）小姐造成的創傷，嘴賤的網民，會幸災樂禍，但看在眼裏的我，是完完全全我媽媽的問題。我不介意她所謂『傳統』觀念導致她食古不化，但如此公開般的去厭棄一個她毫無接觸的人，完全對我來說，反映出她的人格問題。」

林作表示自己有骨氣，但請求給他一點尊重，理解他的選擇、想法、方式。他重申：「第一，沒有辦法控制你私底下（母親）對一個人的看法，但請你自重，不要再公開地侮辱我的女朋友了。你也在侮辱着我。第二，我明白你愛子心切，真的，但我希望我們不在商業上有任何的合作了。因為我和你，方式太不一樣。我從不熱臉貼冷屁股。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc