公開減肥秘訣　歐信希拉力繩踢走手臂Bye Bye肉

憑翻唱已故巨星張國榮《默默向上游》的歌手歐希信，在網上平台創下逾13萬收看次數佳績，盡顯其歌唱實力外，原來他亦是「減肥達人」。

以健康飲食及勤做運動，於5個月內由最高峰180磅成功減去22磅的他，覺得減肥並非難事，只貴乎毅力。由於疫情關係，不宜長時間逗留在室外做運動，他就分享一種在家都可以減手臂的簡易運動，決心跟手臂Bye Bye肉「永別」的健美愛好者，不妨跟住做練習。

歐信希的修手運動只需一條拉力繩，首先將繩一邊放在地上再用腳踩實，依自己高度，用左手拉實成90度，再用右手搭住左手踭，用手力將繩上、下拉動，緊記向上拉時要呼氣，向下放時會吸氣，如覺得太簡單，可將拉力繩收短加強阻力，左、右手每組做30下，共做兩組或連續做兩分鐘就完成。

歐希信又提醒大家：「做呢個運動要量力而為，如果將繩綁喺門或欄杆度，仲可以訓練埋胸同背肌添。」

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