360相機　原來可以咁好玩？

360相機產品已經推出多年，不過仍然唔算普及，皆因早年的360相機拍攝畫質一般，而且後期製作麻煩。專攻360度拍攝產品的品牌Insta360最近就推出新機ONE X2，長形設計與上代相似，前後雙鏡頭可以拍攝出5.7K解像度的全景影片。最明顯升級是機面的圓形彩色觸控屏幕，顯示清晰及設定模式之餘，更可以預覽及重看360度影片，比上代方便得多。新機亦可以「裸機」防水10米，拎去玩水上運動時拍攝就啱晒。順帶一提，電量增加後，使用時間提升至80分鐘。

ONE X2支援FlowState防震技術，手持拍攝時相當穩定，實試將ONE X2掛於單車座椅上，畫面極穩定，而且畫質、色彩都有明顯提升。用家亦可將新機當作超廣角運動相機使用，因為內置Steady Cam模式，只用一個鏡頭拍攝平面影片。ONE X2亦與上代一樣，對應隱形自拍桿，影片內會自動將自拍桿移除，冇「穿崩」位拍攝效果更美觀。

用法方面，拍攝時毋須理會主體及對焦點，拍攝後將影片傳輸至手機《Insta360》App就可以進行後製，包括選擇拍攝角度、視角、濾鏡等。最吸引是影片內不同的視角轉換均會自動加上過場，效果唔錯。App內亦有接近20款預設拍攝效果，只要根據指示拍攝影片，之後就可以於App內的「創意工作室」進行後製。

新機定價HK$3,398，價錢、規格以至功能都與GoPro Max相近，相信是直接競爭對手。