黃榕湯沛宜孖粉絲開船P　晒比堅尼任影唔嬲

藝人黃榕和湯沛宜早前姊妹檔搞粉絲遊船河聚會，賣大包穿比堅尼在船上任影，她們將靚相分享社交網，講明全比堅尼上陣，沒有花假，黃榕特別多甫士，滿足粉絲要求。湯沛宜說：「之前我生日時其實都搞過粉絲聚會，今次就第一次同黃榕聯手搞，因為我哋係同一個直播平台，有一班相同嘅粉絲。」她說是次出席的粉絲，經過審批，必須有看過她們直播，由於全男班粉絲聚會，問有否擔心安全問題？她說：「我哋係同攝影會合作，安排咗人手維持秩序，我哋好似出活動，夠鐘先行出嚟，影1個鐘後就聚餐，然後送返佢哋上岸，再接第2批，每次12人，我同佢哋會保持住1.5米距離，同黃榕分船頭船尾影。」

她透露事前更收到粉絲特別要求：「有個fans好得意，話我着過一套綠色泳衣好好睇，想我親身着畀佢睇，我就揀咗另一隻色同佢哋見面。」是次聚會，兩人不為賺錢，直言是送「甜頭」慰粉絲，希望將來繼續對她們支持。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc